Отравление девочки наркотиком в Нижнем Новгороде назвали стечением обстоятельств Происшествия

Фото: Александр Воложанин,photo.pravda-nn.ru

Стечением обстоятельств назвали родственники отравление девочки, попавшей в реанимацию из-за наркотиков. С ними пообщался корреспондент программы "Кстати…" (16+).

Пострадавшая живет с отцом, мачехой и бабушкой. По словам находившихся в квартире женщин (диалог шел из-за открытой двери), девочка уже находится дома, с ней все в порядке.

"Мы сами в шоке, это просто стечение обстоятельств. У нас ничего не нашли. Были с собакой и ничего не нашли. Сами ломаем голову", - сказала бабушка, добавив, что их семья благополучная, а у сына за наркотики приводов не было.

Родственники сначала подумали, что у малышки ОРВИ, и вызвали скорую.

"Ее отвезли в больницу, где взяли анализы и обнаружили наркотик", - сказали женщины.

Родные добавили, что девочка не была в тяжелом состоянии, как это ранее сообщалось. Так, все показатели были в норме.

Напомним, девочка, возраст которой 1 год и 9 месяцев, поступила в инфекционную больницу 1 марта. Сделанные там анализы показали наличие наркотических веществ в организме.

Полиция провела обыск в квартире, но наркотиков там не обнаружили. Отец признался, что почти месяц назад употреблял марихуану, но делал это вне дома. На мужчину составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.