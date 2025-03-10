"Безопасный город" будет контролировать нижегородских самокатчиков Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В наступившем сезоне за пользователями электросамокатов усилят контроль, в том числе, при помощи камер видеонаблюдения. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие планы озвучили представители мэрии и нижегородского правительства на заседании комитета ЗСНО по транспорту 20 марта.

В частности, в министерстве связи и цифрового развития региона заявлено о намерении следить за самокатчиками при помощи системы "Безопасный город". Кроме того, планируется установка дополнительных камер на улицах областного центра. На реализацию данного интеллектуального технического решения требуется 5,5 млн рублей, соответствующее обращение уже направлено на имя губернатора Глеба Никитина.

По словам председателя транспортного комитета Заксобрания Владимира Солдатенкова, вопрос о запрете самокатов не стоит, но приоритетом является безопасность людей.

"Представители прокатных компаний обещают наказывать за недобросовестное пользование СИМ. Контроль с использованием камер "Безопасный город" должен быть, но мы понимаем, что персонала недостаточно. Этого требует безопасность, должна быть интеллектуальная система контроля проката, пользования, передачи самоката и т.д. Наше минцифры уже направило заявку на имя губернатора, мы от Заксобрания присоединимся к этому обращению, чтобы ускорить его рассмотрение", - рассказал Солдатенков.

Напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде установлен запрет на движения электросамокатов по 19 участкам.