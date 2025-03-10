Сроки получения муниципальных услуг сократят в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области планируют значительно сократить сроки получения нескольких социальных и жилищных муниципальных услуг. Ожидается, что время ожидания уменьшится в два-три раза.

На заседании комиссии по улучшению качества предоставления государственных и муниципальных услуг были утверждены новые типовые административные регламенты для ряда услуг. Среди них: согласование перепланировки помещений в многоквартирных домах, перевод жилых помещений в нежилые и наоборот, а также организация отдыха детей в летнее время в оздоровительных центрах и лагерях.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что ранее сроки и пакеты документов варьировались в разных муниципалитетах. Теперь процесс станет унифицированным по всему региону. Нижегородцы смогут подать заявление через любой МФЦ, а срок получения услуги сократится значительно.

Конкретно сроки изменения будут следующие: согласование перепланировки сократится с 45 календарных дней до 15 рабочих дней; перевод жилых помещений в нежилые – с 45 календарных дней до 13 рабочих дней; организация отдыха детей – с 23 до 6 рабочих дней.

Кроме того, благодаря работе Центра оптимизации услуг, также удалось привести к единому стандарту пакет документов.

Чтобы сэкономить время, гражданам предлагают воспользоваться чат-ботом или предварительной записью через телефонный номер МФЦ. Это позволит заранее узнать, какие именно документы понадобятся для получения услуги.

Центр оптимизации был создан в июле 2023 года и занимается анализом и улучшением предоставления государственных и муниципальных услуг для всех категорий граждан.