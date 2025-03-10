В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2025 16:10  [0] Минтранс прокомментировал инцидент с автобусом с разбитым стеклом в "Окском береге"
20 марта 2025 15:39  [86] Сроки получения муниципальных услуг сократят в Нижегородской области
20 марта 2025 14:59  [148] Две остановки в Нижнем Новгороде стали называться по-новому
20 марта 2025 14:45  [142] Нижегородские врачи спасли младенца с тяжелой патологией почек
20 марта 2025 14:30  [150] "Безопасный город" будет контролировать нижегородских самокатчиков
20 марта 2025 14:18  [155] Нижегородских школьников из многодетных семей обеспечат бесплатными обедами
20 марта 2025 13:54  [117] Роскомнадзор проверит операторов связи на использование иностранных серверов
20 марта 2025 13:44  [176] Нижегородскую мэрию попросили усилить контроль за выездом авто на "выделенки"
20 марта 2025 13:35  [148] Железнодорожники присоединилась к профилактической акции "Безопасный транспорт"
20 марта 2025 13:24  [167] Модульные казармы для военных построили в Нижегородской области
Общество

Сроки получения муниципальных услуг сократят в Нижегородской области

20 марта 2025 15:39  [86] Общество
Сроки получения муниципальных услуг сократят в Нижегородской области

В Нижегородской области планируют значительно сократить сроки получения нескольких социальных и жилищных муниципальных услуг. Ожидается, что время ожидания уменьшится в два-три раза.  

На заседании комиссии по улучшению качества предоставления государственных и муниципальных услуг были утверждены новые типовые административные регламенты для ряда услуг. Среди них: согласование перепланировки помещений в многоквартирных домах, перевод жилых помещений в нежилые и наоборот, а также организация отдыха детей в летнее время в оздоровительных центрах и лагерях.  

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что ранее сроки и пакеты документов варьировались в разных муниципалитетах. Теперь процесс станет унифицированным по всему региону. Нижегородцы смогут подать заявление через любой МФЦ, а срок получения услуги сократится значительно.  

Конкретно сроки изменения будут следующие: согласование перепланировки сократится с 45 календарных дней до 15 рабочих дней; перевод жилых помещений в нежилые – с 45 календарных дней до 13 рабочих дней; организация отдыха детей – с 23 до 6 рабочих дней.  

Кроме того, благодаря работе Центра оптимизации услуг, также удалось привести к единому стандарту пакет документов.  

Чтобы сэкономить время, гражданам предлагают воспользоваться чат-ботом или предварительной записью через телефонный номер МФЦ. Это позволит заранее узнать, какие именно документы понадобятся для получения услуги.  

Центр оптимизации был создан в июле 2023 года и занимается анализом и улучшением предоставления государственных и муниципальных услуг для всех категорий граждан.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МФЦ
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2025 17:35  [880] Нижегородцы получили возможность запретить оформление кредитов через госуслуги
14 февраля 2025 10:13  [3008] Нижегородцев предупредили об изменении порядка сделок с земельными участками
07 февраля 2025 13:19  [828] Нижегородские власти начали прием документов для кадастровой оценки земли
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph