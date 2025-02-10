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Общество

Нижегородцев предупредили об изменении порядка сделок с земельными участками

14 февраля 2025 10:13  [104] Общество

В России с 1 марта 2025 года изменится порядок сделок с участками, напомнил Росреестр. 

В частности, с марта нельзя будет выполнить регистрационные действия в отношении участка, если сведений о его границах нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Земельный участок без учтенных границ также не получится поставить на кадастровый учет, а на находящиеся на нем постройки - сооружение, здание или объект незавершенного строительства - нельзя будет оформить права.

Как объяснили эксперты ведомства, при отсутствии в ЕГРН сведений о границах невозможно однозначно определить, где этот земельный участок в действительности находится и какова его площадь. Соответственно, у покупателя такого участка могут возникнуть сомнения, что указанная в сделке цена актуальна и соответствует характеристикам объекта.

"Отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Бывает, что собственник соседнего участка предъявляет претензии о захвате земли новым покупателем или наоборот. В этом случае начинаются долгие споры с соседями, и нередко приходиться обращаться в суд. А судебные разбирательства по вопросам установления границ участков - одни из самых сложных и длительных", - отметили в Россреестре.

Закон обеспечивает гарантии прав новых правообладателей земельных участков, защищает их от возможных проблем с определением местоположения границ и от несанкционированного занятия участков.

Проверить наличие или отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельного участка достаточно просто. Для этого можно открыть публичную кадастровую карту Росреестра, которая доступна всем желающим бесплатно, и по кадастровому номеру или адресу найти интересующий участок.

Кроме того, данные о местоположении границ участка указываются в выписке из ЕГРН, которую можно получить как в электронном, так и в бумажном виде. Это можно сделать с использованием Единого портала госуслуг или в МФЦ.

Сведения о границах участка вносят в ЕГРН "на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и межевого плана", предоставляемых правообладателем в орган регистрации прав. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал прием деклараций о характеристиках земельных участков в рамках предстоящей государственной кадастровой оценки. 

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Теги:
Росреестр
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