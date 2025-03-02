Нижегородцы могут установить самозапрет на выдачу кредитов и займов Экономика

Нижегородцы могут установить самозапрет на выдачу кредитов и займов. Соответствующий сервис заработал с 1 марта на портале "Госуслуги", сообщили в пресс-службе правительства региона.

При этом можно ограничить выдачу кредитов и займов как полностью так и частично, например, запретить дистанционное оформление кредитов. Эта возможность не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

После подачи заявления о самозапрете в кредитной истории появляется специальная отметка с датой начала действия ограничения. С этого момента банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма.

Снять самозапрет можно в любой момент также через "Госуслуги". Но для этого понадобится электронная подпись. Создать ее можно в приложении "Госключ".

Ограничение перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. В дальнейшем вновь можно установить запрет.

Эта услуга также будет доступна в многофункциональных центрах не позднее чем с 1 сентября 2025 года.

"Сейчас в МФЦ ведется подготовка к запуску новой услуги. Для этого необходимо подписать соглашение о взаимодействии со всеми имеющими квалификационными бюро кредитных историй. После доработки автоматизированной информационной системы МФЦ подготовим специалистов и внедрим новую услугу в перечень услуг ведомства", - отметила директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Отмечается, что развитие оказания услуг через портал "Госуслуги" способствует решению задач нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года.

Ранее сообщалось, что 65% нижегородцев считают кредиты долговой ямой.