Жителя Сосновского района судят за гибель трех человек в ДТП

Житель Сосновского района пойдет под суд за смерть трех человек в результате совершенного им ДТП, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Следствие установило, что в мае прошлого года фигурант, управляя автомобилем "Киа Рио", двигался от города Кстово в сторону Нижнего Новгорода.
На одном из участков пути подозреваемый превысил разрешенную скорость и стал двигаться более чем 160 км в час. В результате автомобиль пересек сплошную линию и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной.
В результате водитель и двое пассажиров из встречного автомобиля погибли, а еще два человека получили тяжелые травмы.
Материалы дела направят для рассмотрения в Кстовский райсуд.
Ранее сообщалось, что шесть человек попали в больницу после столкновения "Газели" с "Хёндаем".
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