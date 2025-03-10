Жителя Сосновского района судят за гибель трех человек в ДТП Происшествия

Житель Сосновского района пойдет под суд за смерть трех человек в результате совершенного им ДТП, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что в мае прошлого года фигурант, управляя автомобилем "Киа Рио", двигался от города Кстово в сторону Нижнего Новгорода.

На одном из участков пути подозреваемый превысил разрешенную скорость и стал двигаться более чем 160 км в час. В результате автомобиль пересек сплошную линию и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной.

В результате водитель и двое пассажиров из встречного автомобиля погибли, а еще два человека получили тяжелые травмы.

Материалы дела направят для рассмотрения в Кстовский райсуд.

Ранее сообщалось, что шесть человек попали в больницу после столкновения "Газели" с "Хёндаем".