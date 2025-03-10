Депутаты ЗСНО поддержали преобразование "Нижегородэлектротранс" в АО Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

На заседании комитета по транспорту нижегородского Заксобрания депутаты получили информацию о ситуации с предприятием "Нижегородэлектротранс". Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", в нижегородском правительстве предлагают передать НЭТ в частное управление путем преобразования в акционерное общество.

Заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин рассказал депутатам, что такая тенденция сейчас во всех российских регионах. Предполагается, что частный инвестор сможет обновить подвижной состав транспортного предприятия.

Члены транспортного комитета данную идею поддержали.

Вместе с тем депутат ЗСНО Юрий Лебедев предложил вместе с преобразованием НЭТ в АО подумать о дальнейшем развитии предприятия. "Если только поменять форму управления, то ничего не изменится", - прокомментировал депутат.

Ранее сообщалось, что "Нижегородэлектротранс" могут приватизировать.