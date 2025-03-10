Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 марта 2025 15:09  [116] Депутаты ЗСНО поддержали преобразование "Нижегородэлектротранс" в АО
20 марта 2025 12:28  [189] Павловский молокозавод отреагировал на информацию о массовых увольнениях
20 марта 2025 11:37  [227] Рустам Досаев: "Ассоциация судостроителей объединила профессионалов со всей страны"
20 марта 2025 11:09  [815] "Фантомное" предприятие торговало молочкой в Нижегородской области
20 марта 2025 10:16  [714] Строители обошли нефтяников по зарплатам на 9 000 рублей в Нижегородской области
20 марта 2025 07:00  [291] Нижегородских застройщиков хотят освободить от платежей за участки под соцобъекты
19 марта 2025 20:10  [411] Житель Нижегородской области выиграл 1,4 млн в лотерее
19 марта 2025 17:15  [260] Стартовал предварительный прием заявок на участие в региональном этапе программы "Мама-предприниматель"
19 марта 2025 16:37  [297] Спрос на водителей такси в Нижегородской области увеличился на 107%
19 марта 2025 15:10  [365] Модернизация светофоров в центре Нижнего Новгорода обойдется в 17,8 млн рублей
Экономика

Депутаты ЗСНО поддержали преобразование "Нижегородэлектротранс" в АО

20 марта 2025 15:09  [116] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

На заседании комитета по транспорту нижегородского Заксобрания депутаты получили информацию о ситуации с предприятием "Нижегородэлектротранс". Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", в нижегородском правительстве предлагают передать НЭТ в частное управление путем преобразования в акционерное общество.

Заместитель министра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин рассказал депутатам, что такая тенденция сейчас во всех российских регионах. Предполагается, что частный инвестор сможет обновить подвижной состав транспортного предприятия.

Члены транспортного комитета данную идею поддержали.

Вместе с тем депутат ЗСНО Юрий Лебедев предложил вместе с преобразованием НЭТ в АО подумать о дальнейшем развитии предприятия. "Если только поменять форму управления, то ничего не изменится", - прокомментировал депутат.

Ранее сообщалось, что "Нижегородэлектротранс" могут приватизировать.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Нижегородэлектротранс Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
13 марта 2025 17:09  [472] Кто будет обслуживать троллейбусные маршруты в Нижнем Новгороде
11 марта 2025 19:46  [504] Чат-бот для помощи пострадавшим от насилия запустили в Нижнем Новгороде
24 февраля 2025 12:26  [838] Нижегородский молокозавод просит налоговые льготы на 79 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph