800 "квадратов" сухой травы полыхают в Володарском районе

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Пожарные ликвидируют возгорание прошлогодней травы в поселке Решетиха Володарского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.
Огонь захватил территорию площадью 800 квадратных метров. По информации ведомства, никто не пострадал.
Напомним, это уже четвертое возгорание сухой травы за 20 марта.
Ранее, два масштабных пала травы произошли в Кстовском районе области. Позже специалисты ликвидировали огонь на Лысой горе в Лысково.
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