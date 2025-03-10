Сухая трава загорелась на площади 16 га в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

Новый случай возгорания сухой растительности произошел в Нижегородской области на Лысой горе, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Огонь охватил территорию площадью 16 гектаров. Ликвидацией пожара занимались 7 специалистов с использованием двух единиц техники.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет.

Напомним, 20 марта уже было ликвидировано два крупных возгорания сухой травы в Кстовском районе.

Ранее сообщалось о начале сезона травяных пожаров в регионе.