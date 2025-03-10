Сухая трава загорелась на площади 16 га в Нижегородской области

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Новый случай возгорания сухой растительности произошел в Нижегородской области на Лысой горе, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Огонь охватил территорию площадью 16 гектаров. Ликвидацией пожара занимались 7 специалистов с использованием двух единиц техники.
В МЧС уточнили, что пострадавших нет.
Напомним, 20 марта уже было ликвидировано два крупных возгорания сухой травы в Кстовском районе.
Ранее сообщалось о начале сезона травяных пожаров в регионе.
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