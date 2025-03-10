Масштабный пал травы произошел в Нижегородской области 20 марта

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Два крупных возгорания сухой растительности произошло в Кстовском районе, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
Пожарные ликвидировали пал травы на площади около 2 га в Артемовских лугах и вблизи деревни Федяково. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий пожаров привлекли 17 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.
Напомним, в Нижегородской области начался сезон травяных пожаров. Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности и не жечь сухую траву.
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