Масштабный пал травы произошел в Нижегородской области 20 марта Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

Два крупных возгорания сухой растительности произошло в Кстовском районе, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Пожарные ликвидировали пал травы на площади около 2 га в Артемовских лугах и вблизи деревни Федяково. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожаров привлекли 17 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.

Напомним, в Нижегородской области начался сезон травяных пожаров. Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности и не жечь сухую траву.