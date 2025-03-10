9 разворотных автобусных площадок отремонтируют в Нижнем Новгороде Общество

До конца года на территории Нижнего Новгорода планируется выполнить благоустройство и ремонт 9 разворотных площадок для автобусов.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", планы по конечным остановкам озвучил на заседании транспортного комитета ЗСНО директор городского дептранса Андрей Житников.

В частности, новые разворотные площадки обустроят на улице Цветочной, в поселке Черепичном у дома №14/3, на улице Долгополова,79, в поселке Торфопредприятие в СНТ "Мечта", 72, на улицах Усилова и Космической у дома 17а.

Кроме того, в связи с обращениями нижегородцев новые конечные остановки автобусов будут оборудованы в ЖК "Окский берег", на улице Деловая, 14 и на улице 40 лет Победы, 11. Проезжую часть в некоторых местах расширят, также обновят и дорожное покрытие.

Отдельной проблемой по-прежнему остается установка урн и модульных туалетов для водителей на разворотных площадках. Депутаты считают, что этим должен заниматься муниципалитет, а в мэрии хотят переложить данную проблему на частных перевозчиков.

Ранее сообщалось, что контроль за выездом автомобилей на выделенные полосы для автобусов усилят в Нижнем Новгороде.