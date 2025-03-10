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Общество

Повторные конкурсы проведут на нижегородские маршруты А-38, А-70 и А-74

17 марта 2025 15:53  [37] Общество

В Нижнем Новгороде проведут повторные конкурсы на маршруты А-38, А-70 и А-74. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем региона".

По данным ЦРТС, поступившие заявки от перевозчиков уже направлены по маршрутам А-87, а-78 (бывший Т-57) и А-29.

Завершение приема заявок на обслуживание автобусных маршрутов стало важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Установка требований к подвижному составу, включая возраст (не старше 7 лет) и доступность для маломобильных граждан, подчеркивает стремление к созданию более комфортного и доступного общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что маршрут А-9 в Нижнем Новгороде предложили сократить. Также сообщалось, что маршрут А-67 в областном центре сменит расписание.

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Теги:
автобусы Конкурсы ЦРТС
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