Повторные конкурсы проведут на нижегородские маршруты А-38, А-70 и А-74 Общество

В Нижнем Новгороде проведут повторные конкурсы на маршруты А-38, А-70 и А-74. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем региона".

По данным ЦРТС, поступившие заявки от перевозчиков уже направлены по маршрутам А-87, а-78 (бывший Т-57) и А-29.

Завершение приема заявок на обслуживание автобусных маршрутов стало важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Установка требований к подвижному составу, включая возраст (не старше 7 лет) и доступность для маломобильных граждан, подчеркивает стремление к созданию более комфортного и доступного общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что маршрут А-9 в Нижнем Новгороде предложили сократить. Также сообщалось, что маршрут А-67 в областном центре сменит расписание.