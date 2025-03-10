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Общество

Минтранс прокомментировал инцидент с автобусом с разбитым стеклом в "Окском береге"

20 марта 2025 16:10  [1] Общество
Минтранс прокомментировал инцидент с автобусом с разбитым стеклом в Окском береге

Фото: телеграмм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Автобус, двигавшийся с разбитым стеклом по маршруту в Нижнем Новгороде, был отремонтирован в течение суток. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный минтранс.

Жители "Окского берега" выразили недовольство по поводу водителя рейсового автобуса А‑15 "Станция Петряевка — ЖК "Окский берег"". В соцсетях они опубликовали видео, на котором видно разбитое стекло автобуса. По словам пассажиров, водитель ехал слишком быстро по плохой дороге, а на каждой остановке резко тормозил, из-за чего несколько человек упали и получили травмы.

"У автобуса разбито окно, сыпятся осколки, а он едет дальше", — написали очевидцы происшествия.

Как выяснилось, инцидент произошел 10 марта в 21:30, когда автобус выполнял вечерний рейс. Камень, отскочивший от колеса мимо проезжавшего автомобиля, разбил левое боковое стекло. Водитель сразу остановился, осмотрел пассажиров на наличие пострадавших и продолжил путь до конечной остановки, где высадил людей. Затем автобус был отправлен в депо для ремонта, а стекло заменили в течение суток. Уже после этого автобус вернулся на маршрут.

В минтрансе опровергли информацию о "лихой езде" водителя. Они отметили, что на опубликованных видео такого не видно, и что пассажиры не обращались с жалобами на травмы. Тем не менее, водителю провели дополнительный инструктаж, напомнив о правилах работы на маршруте и ПДД.

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Теги:
автобусы Жалобы Минтранс
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