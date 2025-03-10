В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2025 10:30  [29] 20 нижегородцев решили досрочно сдавать ЕГЭ в 2025 году
21 марта 2025 10:06  [80] Нижегородцы просят не сносить гаражи на Автозаводе
21 марта 2025 09:09  [158] Власти не нашли 150-летнее надгробие на стройке в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 08:00  [180] 280 "зайцев" поймали с начала года в нижегородских автобусах
21 марта 2025 07:00  [211] Нижегородцам предложили выбрать, каким будет обновленное Старое Канавино
20 марта 2025 21:00  [380] Жители Чкаловска обнаружили на пляже человеческие останки
20 марта 2025 20:41  [518] Нижегородцы начали присылать СМС о сроках регистрации недвижимости
20 марта 2025 20:00  [292] Дом с разрушающимся фасадом на Белинке обследуют на следующей неделе
20 марта 2025 17:39  [301] 9 разворотных автобусных площадок отремонтируют в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 17:22  [288] Отказавшимся от курения работникам предложили дать дополнительную неделю отпуска
Общество

Нижегородцы просят не сносить гаражи на Автозаводе

21 марта 2025 10:06  [80] Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Автозаводского района областного центра обратились в соцсетях к властям. Люди обеспокоены планами властей по сносу гаражного кооператива на проспекте Ильича, 56.

В частности, Екатерина Захарова просит взглянуть на непростую ситуацию, в которой одномоментно оказались владельцы почти 600 гаражей. Она пишет, что эти гаражи появились еще в 90-х годах, а все члены кооператива выплачивали взносы.

"Все платежи проводились через бухгалтерию детского дома интерната. Сейчас нас признают самостроем и хотят снести наши гаражи в одночасье и ещё потребовать денежные средства за снос. Нас обманули и кинули", - утверждает женщина.

В комментариях нижегородцы также обращают внимание, что среди членов гаражного кооператива есть ветераны труда и участники СВО. Автозаводчане считают, что их гаражи построены по закону.

Представители нижегородского минимущества в соцсетях ответили на обращения владельцев гаражей и снова попросили их предъявить правоустанавливающие документы.

Напомним, что экс-директор детского дома "Надежда" в Нижнем Новгороде обвиняется в превышении должностных полномочий: он выделил на территории учреждения земельный участок, где впоследствии были построены 600 гаражей.

 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Имущество
Поделиться:
Новости по теме
18 марта 2025 14:21  [550] Сормовичи массово регистрируют гаражи из-за строительства метро
17 марта 2025 18:03  [632] Федермессер назвала "пиявкой" экс-главу нижегородского детдома "Надежда"
11 февраля 2025 18:22  [906] Более 150 самовольных построек снесут в Московском районе до конца года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph