Нижегородцы просят не сносить гаражи на Автозаводе

Фото:
Жители Автозаводского района областного центра обратились в соцсетях к властям. Люди обеспокоены планами властей по сносу гаражного кооператива на проспекте Ильича, 56.
В частности, Екатерина Захарова просит взглянуть на непростую ситуацию, в которой одномоментно оказались владельцы почти 600 гаражей. Она пишет, что эти гаражи появились еще в 90-х годах, а все члены кооператива выплачивали взносы.
"Все платежи проводились через бухгалтерию детского дома интерната. Сейчас нас признают самостроем и хотят снести наши гаражи в одночасье и ещё потребовать денежные средства за снос. Нас обманули и кинули", - утверждает женщина.
В комментариях нижегородцы также обращают внимание, что среди членов гаражного кооператива есть ветераны труда и участники СВО. Автозаводчане считают, что их гаражи построены по закону.
Представители нижегородского минимущества в соцсетях ответили на обращения владельцев гаражей и снова попросили их предъявить правоустанавливающие документы.
Напомним, что экс-директор детского дома "Надежда" в Нижнем Новгороде обвиняется в превышении должностных полномочий: он выделил на территории учреждения земельный участок, где впоследствии были построены 600 гаражей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+