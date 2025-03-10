Кстовчане жалуются на разбитые дороги в Анкудиновке и Афонине

Жители Кстовского района пожаловались в соцсетях на плохое состояние дорог.
Так, нижегородец обратил внимание на ямы в полколеса, которые образовались после зимы на дороге от Ржавки до Анкудиновки. По словам местных жителей, эту дорогу не ремонтировали уже много лет.
Еще одна нижегородка описывает состояние дороги в деревне Афонино по улице Магистральная,308-313 как "после падения метеорита".
"Зимой деньги были сэкономлены - снега не было от слова совсем. Ждем ответ администрации и ремонт дороги", - написала женщина.
Представители администрации Кстовского округа прокомментировали ситуацию. По их словам, уже в ближайшее время дорогу на Магистральной приведут в порядок.
Ранее сообщалось, что дорогу около поселка Анкудиновка в Кстовском округе планируется отремонтировать до конца марта.
Также сообщалось, что в 2025 году подрядчик отремонтирует одну из центральных улиц в Арзамасе.
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