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Общество

Кстовчане жалуются на разбитые дороги в Анкудиновке и Афонине

22 марта 2025 08:00  [42] Общество

Жители Кстовского района пожаловались в соцсетях на плохое состояние дорог.

Так, нижегородец обратил внимание на ямы в полколеса, которые образовались после зимы на дороге от Ржавки до Анкудиновки. По словам местных жителей, эту дорогу не ремонтировали уже много лет.

Еще одна нижегородка описывает состояние дороги в деревне Афонино по улице Магистральная,308-313 как "после падения метеорита".

"Зимой деньги были сэкономлены - снега не было от слова совсем. Ждем ответ администрации и ремонт дороги", - написала женщина.

Представители администрации Кстовского округа прокомментировали ситуацию. По их словам, уже в ближайшее время дорогу на Магистральной приведут в порядок.

Ранее сообщалось, что дорогу около поселка Анкудиновка в Кстовском округе планируется отремонтировать до конца марта.

Также сообщалось, что в 2025 году подрядчик отремонтирует одну из центральных улиц в Арзамасе.

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Теги:
Кстовский муниципалитет Ремонт дорог
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