Авиарейсы в Кострому запустили из Нижнего Новгорода

Прямые регулярных рейсы из Нижнего Новгорода в Кострому стали доступны для нижегородцев, сообщает пресс-служба международного аэропорта имени Чкалова.
Полеты в город "Золотого кольца" будут осуществляться в четные недели месяца по пятницам и понедельникам в нечетные недели. Время в пути - примерно 1 час.
Кроме того, запланировано увеличение частоты рейсов в летний период. Использование самолетов Ан-26-100 позволяет обеспечить необходимую вместимость для пассажиров.
Ранее сообщалось, что в апреле из Нижнего Новгорода в Грузию станут доступны прямые перелеты.
Кроме того, до конца года FlyDubai может открыть рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай.
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