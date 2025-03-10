Авиарейсы в Кострому запустили из Нижнего Новгорода Общество

Прямые регулярных рейсы из Нижнего Новгорода в Кострому стали доступны для нижегородцев, сообщает пресс-служба международного аэропорта имени Чкалова.

Полеты в город "Золотого кольца" будут осуществляться в четные недели месяца по пятницам и понедельникам в нечетные недели. Время в пути - примерно 1 час.

Кроме того, запланировано увеличение частоты рейсов в летний период. Использование самолетов Ан-26-100 позволяет обеспечить необходимую вместимость для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в апреле из Нижнего Новгорода в Грузию станут доступны прямые перелеты.

Кроме того, до конца года FlyDubai может открыть рейсы из Нижнего Новгорода в Дубай.