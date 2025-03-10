В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 марта 2025 11:24  [103] Неадекватный водитель устроил гонки с полицией в нижегородском ЖК "Юг"
21 марта 2025 11:04  [119] ФСБ: нижегородцу грозит срок за сотрудничество с украинскими террористами
21 марта 2025 10:46  [143] Врезка в нефтепровод привела к ущербу в 40 млн в Нижегородской области
21 марта 2025 10:19  [144] Суд наказал директора компании за смерть работницы в Дзержинске
21 марта 2025 10:09  [169] Короткое замыкание стало причиной эвакуации в нижегородском ТЦ "Океанис"
21 марта 2025 09:52  [159] Пьяный водитель Renault перевернулся и погиб в Гагинском районе
21 марта 2025 09:30  [234] Нижегородскую чиновнику задержали за взятку в полмиллиона рублей
20 марта 2025 21:13  [407] Банду из 8 человек осудят за похищения и вымогательства в Арзамасе
20 марта 2025 20:30  [423] Директора компании в Городце обвиняют в мошенничестве на 70 млн рублей
20 марта 2025 18:28  [316] Жителя Сосновского района судят за гибель трех человек в ДТП
Происшествия

Неадекватный водитель устроил гонки с полицией в нижегородском ЖК "Юг"

21 марта 2025 11:24  [103] Происшествия

Вечером 20 марта сотрудники полиции во время патрулирования заметили на территории ЖК "Юг" в Автозаводском районе мужчину с признаками опьянения. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, при виде стражей порядка гражданин сел за руль автомобиля иностранного производства и попытался скрыться.

Погоня за нарушителем увенчалась успехом. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. На 35-летнего местного жителя было составлено три протокола.

Как выяснилось, нарушитель управлял машиной без регистрации и без обязательной страховки. Кроме того, гражданин отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Автомобиль задержанного эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что за три дня в Нижнем Новгороде задержали десять нетрезвых водителей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район ГИБДД МВД
Поделиться:
Новости по теме
21 марта 2025 09:52  [159] Пьяный водитель Renault перевернулся и погиб в Гагинском районе
17 марта 2025 10:41  [598] Иномарка сбила водителя электросамоката в центре Нижнего Новгорода
14 марта 2025 21:07  [1030] Водитель "Газели" погиб в ДТП на М-7 в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph