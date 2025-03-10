Неадекватный водитель устроил гонки с полицией в нижегородском ЖК "Юг" Происшествия

Вечером 20 марта сотрудники полиции во время патрулирования заметили на территории ЖК "Юг" в Автозаводском районе мужчину с признаками опьянения. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, при виде стражей порядка гражданин сел за руль автомобиля иностранного производства и попытался скрыться.

Погоня за нарушителем увенчалась успехом. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. На 35-летнего местного жителя было составлено три протокола.

Как выяснилось, нарушитель управлял машиной без регистрации и без обязательной страховки. Кроме того, гражданин отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Автомобиль задержанного эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что за три дня в Нижнем Новгороде задержали десять нетрезвых водителей.