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Культура и отдых

Из Нижнего Новгорода отправится первый паломнический поезд во Фролищи

23 марта 2025 08:00  [273] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В апреле из Нижнего Новгорода отправится поезд с паломниками во Фролищи. Об этом на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил генеральный директор акционерного общества "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" Анатолий Кузнецов. 

По его словам, компания работает, в том числе, и по направлению развития туризма в Нижегородской области. Так, за 2024 год было организовано 270 туров. 

"В 2025 году с целью развития туризма хотим попробовать еще одно направление. Кроме паломнического тура во Владимир, который регулярно проходит в феврале, 6 апреля будет организован пробный тур (0+) во Фролищи", - сказал он.

Отметим, что Фролищи - это рабочий посёлок в Володарском районе. Он расположен рядом с точкой схождения границ Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей. Паломников он привлекает, в частности, Свято-Успенским мужским монастырем Флорищева пустошь. 

Ранее сообщалось, что речные рейсы в Пермь и Тольятти планируют запустить из Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гордума поезда Туризм
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