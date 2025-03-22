Из Нижнего Новгорода отправится первый паломнический поезд во Фролищи

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В апреле из Нижнего Новгорода отправится поезд с паломниками во Фролищи. Об этом на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил генеральный директор акционерного общества "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" Анатолий Кузнецов.
По его словам, компания работает, в том числе, и по направлению развития туризма в Нижегородской области. Так, за 2024 год было организовано 270 туров.
"В 2025 году с целью развития туризма хотим попробовать еще одно направление. Кроме паломнического тура во Владимир, который регулярно проходит в феврале, 6 апреля будет организован пробный тур (0+) во Фролищи", - сказал он.
Отметим, что Фролищи - это рабочий посёлок в Володарском районе. Он расположен рядом с точкой схождения границ Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей. Паломников он привлекает, в частности, Свято-Успенским мужским монастырем Флорищева пустошь.
Ранее сообщалось, что речные рейсы в Пермь и Тольятти планируют запустить из Нижнего Новгорода.
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