56 новых кабинок установят на нижегородской канатке к майским праздникам Общество

Фото: Ирина Пономарева

Все 56 новых кабинок для канатной дороги поступили в Нижний Новгород и прошли приемку. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".

Проверку оборудования выполнила АНО "Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты Нижегородской области".

В начале апреля подрядчик приступит к установке кабинок, на время монтажных работ канатная дорога будет закрыта. Для транспортного обслуживания пассажиров ЦРТС планирует увеличить число пригородных поездов и автобусов между Нижним Новгородом и Бором.

Завершение монтажных работ запланировано к майским праздникам.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде.