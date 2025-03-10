56 новых кабинок установят на нижегородской канатке к майским праздникам

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Все 56 новых кабинок для канатной дороги поступили в Нижний Новгород и прошли приемку. Об этом сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем".
Проверку оборудования выполнила АНО "Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты Нижегородской области".
В начале апреля подрядчик приступит к установке кабинок, на время монтажных работ канатная дорога будет закрыта. Для транспортного обслуживания пассажиров ЦРТС планирует увеличить число пригородных поездов и автобусов между Нижним Новгородом и Бором.
Завершение монтажных работ запланировано к майским праздникам.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде.
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