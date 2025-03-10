Почти 200 млн рублей направят на обслуживание канатки Нижний Новгород — Бор Экономика

АО "Нижегородские канатные дороги" объявило конкурс на право заключения договора на организацию эксплуатации, технического обслуживания и ремонта пассажирской канатной дороги Нижний Новгород — Бор. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 199,5 млн рублей. Договор заключается на два года. Победитель торгов должен будет обеспечивать работу дороги, проверять и обслуживать ее системы, выполнять профилактический ремонт оборудования и другие.

Заявки принимаются до 3 апреля, итоги подведут 4 апреля.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Нижнем Новгороде закроют с 10 апреля на масштабную модернизацию. На ней заменят 56 кабинок. На время работ будет увеличено число пригородных электричек и автобусов.