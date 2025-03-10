Оголодавшие клещи покусали троих нижегородцев в марте Общество

Уже четыре случая присасывания клещей зафиксировано в Нижегородской области в 2025 году. Три из них были выявлены в марте, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным на 20 марта, с начала месяца медики зарегистрировали три укуса в Кстовском районе, Дзержинске и на Бору. Среди укушенных двое детей. Еще один случай присасывания был в январе в Павловском округе.

Исследования в лаборатории показали, что два клеща незаразны. Одному из укушенных детей провели экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Напомним, клещи могут быть переносчиками клещевого вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека. Специалисты советуют вакцинироваться от клещевого энцефалита, чтобы снизить риски заболевания и предотвратить распространение инфекций.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что в 2025 году планируется провести на 4% больше акарицидных обработок территорий, чем годом ранее (предстоит обработать свыше 4361 га).