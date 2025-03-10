Клещи в Нижегородской области станут активны в апреле Общество

Фото: Александр Воложанин

Активность клещей в Нижегородской области прогнозируется не раньше апреля. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова рассказала на пресс-конференции в НОИЦ, когда наступит сезон клещей.

Традиционно Роспотребнадзор начинает мониторить присасывание клещей в марте. Единичный случай присасывания в регионе в этом году, к слову, уже зафиксирован.

"Это связано с тем, что рано пришла теплая погода и снег очень быстро сошел. Уже даже в январе в связи с частыми оттепелями был зарегистрирован факт присасывания клеща в Павловском районе на территории кладбища. Поэтому неудивительно, если сейчас начнут регистрироваться обращения за медицинской помощью", - сказала специалист.

Для защиты от укуса необходимо правильно выбирать головной убор и одежду для прогулок в зеленых зонах. В частности, одежда должна быть светлой, что позволит увидеть кровососа, с резинками на рукавах и штанах, чтобы клещ не смог пролезть под одежду. Кроме того, надо периодически осматривать себя и своих спутников. В случае обнаружения клеща паниковать не стоит, а необходимо правильно удалить паукообразного.

"Не все случаи присасывания клещей, даже инфицированных, приводят к заболеванию. Но мы повышаем риск заражения клещевыми инфекциями, когда неправильно начинаем удалять клеща: начинаем прокалывать, прижигать, брызгать маслом, всякими химическими средствами. Это вызывает отторжение у клеща и он начинает сплевывать в ранку инфицированную слюну. У меня есть простое объяснение, как правильно удалить клеща - представить себе винтик и вывернуть его. Просто клеща прокрутить в любую сторону. У него такое строение носика, что его надо вывинчивать. И делать это желательно не голыми руками. Можно ниткой, можно перчатками, можно просто завернуть его тряпкой и вывернуть. И обязательно отвезти на исследование, потому что есть всего трое суток, чтобы обезопасить себя специфическим иммуноглобулином от заболевания клещевым энцефалитом (если клещ им инфицирован)", - рассказала Наталья Садыкова.

По словам медика, человек сам должен решить, сдавать клеща на анализ в лабораторию, или нет.

"Но тут тоже надо помнить, что важно исследовать именно энцефалит (стоимость исследования от 300 рублей). На все остальные инфекции: боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз можно делать, а можно и не делать. Если клещ был не инфицирован, бояться нечего. Если он был инфицирован, все-таки надо за собой последить. И когда произойдет, например, повышение температуры, об этом можно будет сказать врачу. Например, если боррелиоз, то сразу дадут антибиотики, у врача уже будет правильное понимание", - отметила специалист.

Еще одна рекомендация специалиста - не бежать сразу и не сдавать кровь на анализ. "Инкубационный период составляет три недели, и если за это время вы не заболели, то и обследоваться нет смысла", - добавила она. Также врач категорически предостерегла от самолечения.

Действенный способ защиты от клещевого энцефалита - вакцинация. Как ее проводят, можно прочитать здесь.