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Происшествия

Нижегородка лишилась квартиры, став жертвой обмана своего любовника

21 марта 2025 18:59  [109] Происшествия

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, который развел свою сожительницу на 3,2 млн рублей.  

Суть преступления заключается в том, что в 2021 году 40-летний гражданин Дагестана уговорил 35-летнюю женщину заложить свою квартиру для "открытия бизнеса". Вместо того чтобы оформить кредитный договор, он подделал документы и продал её жильё. После сделки он исчез.  

Осенью 2022 года женщина узнала, что её квартира теперь в собственности других людей.  

Мошенника удалось найти на трассе Махачкала – Ростов-на-Дону, и он был доставлен в Нижний Новгород. Сделка по продаже квартиры была признана недействительной. Злоумышленник заключён под стражу. За своё преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Сарова смогла вернуть миллион рублей, который она передала мошенникам.

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Теги:
Имущество МВД Мошенничество
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