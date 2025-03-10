Мошенники обманывают ИП в Нижегородской области под видом ФНС Общество

В Нижегородской области появилась новая схема мошенничества, направленная на индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники рассылают письма с фальшивым уведомлением от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по региону.

Мошенники используют телеграм-канал и электронную почту, отправляя письма с адреса nalogovayasluzhbaf@mail.ru. В этих письмах содержится информация о подозрительных операциях предпринимателя, которые могут соответствовать признакам отмывания денег и финансирования терроризма. Для подтверждения подлинности злоумышленники прикладывают документ «Уведомление о подозрительной активности», ссылаясь на статью 93.1 Налогового кодекса РФ.

В письмах также указано, что предприниматель должен предоставить отчетность, включая кассовые документы, счета-фактуры и товаросопроводительные акты. В случае несвоевременного ответа угрожают ограничением операций по всем счетам или исключением из ЕГРИП.

Для ускорения процесса мошенники предлагают зарегистрировать обращение через чат-бот ФНС, который на самом деле ведет на фальшивый телеграм-канал. В чате преступники маскируются под работников налоговой службы, собирают персональные данные и обещают перезвонить.

ФНС России предупреждает, что такие письма не отправляются с официальных почтовых адресов, а взаимодействие с налогоплательщиками происходит только через личный кабинет или телекоммуникационные каналы связи. Также налоговая служба не использует для связи с гражданами мессенджеры, такие как телеграм.

Органы власти призывают предпринимателей быть осторожными и немедленно сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы.

Напомним, раскрываемость преступлений дистанционного мошенничества составляет около 20%.