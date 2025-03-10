Центр по развитию технологий БПЛА за 828 млн появится в Нижегородской области Наука

На создание научно-производственного центра по развитию технологий гражданских БПЛА в Нижегородской области выделено более 828 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Нижегородская область стала одним из семи регионов, чей проект победил в конкурсном отборе на платформе ГИСП. Всего на создание сети центров в стране выделено более 4 млрд рублей из федерального бюджета.

Нижегородская область получит субсидии в 2025 году. Работа по созданию сети научно-производственных центров ведется в рамках нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

Ранее сообщалось, беспилотник-медицинский курьер впервые был протестирован в Нижегородской области.