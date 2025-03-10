Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
21 марта 2025 13:14  [74] Центр по развитию технологий БПЛА за 828 млн появится в Нижегородской области
17 марта 2025 14:26  [497] Ученые ННГУ выявили связь нового гена с умственной отсталостью
15 марта 2025 15:16  [873] Нижегородский пульмонолог указал на устаревшие противопоказания к вакцинации
Наука

Центр по развитию технологий БПЛА за 828 млн появится в Нижегородской области

21 марта 2025 13:14  [74] Наука

На создание научно-производственного центра по развитию технологий гражданских БПЛА в Нижегородской области выделено более 828 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Нижегородская область стала одним из семи регионов, чей проект победил в конкурсном отборе на платформе ГИСП. Всего на создание сети центров в стране выделено более 4 млрд рублей из федерального бюджета.

Нижегородская область получит субсидии в 2025 году. Работа по созданию сети научно-производственных центров ведется в рамках нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

Ранее сообщалось, беспилотник-медицинский курьер впервые был протестирован в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Нацпроект Правительство РФ
Поделиться:
Новости по теме
16 марта 2025 09:33  [478] Применение БПЛА для доставки донорских органов возможно в Нижегородской области
21 февраля 2025 13:45  [618] Симулятор управления БПЛА и цифровой тир появились в нижегородском музее СВО
29 января 2025 13:32  [1774] Нижегородцам объяснили, как отличить БПЛА от самолета
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph