Центр по развитию технологий БПЛА за 828 млн появится в Нижегородской области

На создание научно-производственного центра по развитию технологий гражданских БПЛА в Нижегородской области выделено более 828 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
Нижегородская область стала одним из семи регионов, чей проект победил в конкурсном отборе на платформе ГИСП. Всего на создание сети центров в стране выделено более 4 млрд рублей из федерального бюджета.
Нижегородская область получит субсидии в 2025 году. Работа по созданию сети научно-производственных центров ведется в рамках нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
Ранее сообщалось, беспилотник-медицинский курьер впервые был протестирован в Нижегородской области.
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