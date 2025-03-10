Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2025 16:45  [33] Труженице тыла Софии Балакиной из Дзержинска дали медаль "80 лет Победы"
21 марта 2025 16:28  [70] Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области 21 марта
21 марта 2025 16:26  [64] Межрегиональный фестиваль "IT-пати" прошел в Арзамасе
21 марта 2025 16:09  [109] Нижневолжскую набережную перекроют из-за соревнований 22-23 марта
21 марта 2025 15:59  [96] Общегородской субботник проведут в Нижнем Новгороде 5 апреля
21 марта 2025 15:48  [142] Отделение налоговой инспекции в Ленинском районе закроют с 31 марта
21 марта 2025 15:33  [134] Дополнительные электрички до Суроватихи вводятся из Нижнего Новгорода
21 марта 2025 14:59  [153] Нижегородские врачи удалили гигантскую кисту, угрожавшую сердцу пациента
21 марта 2025 14:45  [164] Солнце и ночные заморозки ждут нижегородцев в выходные
21 марта 2025 14:16  [155] Строительство 11 "Метеоров" запланировано в Нижегородской области в 2025 году
Общество

Отделение налоговой инспекции в Ленинском районе закроют с 31 марта

21 марта 2025 15:48  [142] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В УФНС по Нижегородской области сообщили о закрытии с 31 марта отделения на улице Космонавта Комарова, 2б в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как отметили в ведомстве, обслуживание граждан продолжится в полном объеме в головном отделении межрайонной ИФНС №20 на улице Фучика, 6.

Также подчеркивается, что переход на более удобные форматы, такие как многофункциональные центры и электронные услуги, безусловно, упрощает процесс получения необходимых услуг.

Наличие 29 услуг в МФЦ и более 70 интерактивных сервисов на сайте ФНС открывает новые возможности для нижегородцев, позволяя им экономить время и избегать очередей. Это особенно актуально в наше время, когда цифровизация становится важной частью повседневной жизни.

Ранее стало известно, что на 27% выросли поступления НДФЛ в бюджет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Налоги
Поделиться:
Новости по теме
19 марта 2025 16:20  [368] Мошенники обманывают ИП в Нижегородской области под видом ФНС
29 ноября 2024 15:41  [1000] Президент РФ подписал закон о налогообложении криптовалют
27 ноября 2024 13:58  [929] Долги по налогам начнут списывать со счетов россиян автоматически
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph