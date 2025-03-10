Отделение налоговой инспекции в Ленинском районе закроют с 31 марта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В УФНС по Нижегородской области сообщили о закрытии с 31 марта отделения на улице Космонавта Комарова, 2б в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как отметили в ведомстве, обслуживание граждан продолжится в полном объеме в головном отделении межрайонной ИФНС №20 на улице Фучика, 6.

Также подчеркивается, что переход на более удобные форматы, такие как многофункциональные центры и электронные услуги, безусловно, упрощает процесс получения необходимых услуг.

Наличие 29 услуг в МФЦ и более 70 интерактивных сервисов на сайте ФНС открывает новые возможности для нижегородцев, позволяя им экономить время и избегать очередей. Это особенно актуально в наше время, когда цифровизация становится важной частью повседневной жизни.

Ранее стало известно, что на 27% выросли поступления НДФЛ в бюджет.