Более 1,2 тысячи парковок для СИМ планируется создать в Нижнем Новгороде

В предварительный перечень мест для парковок электросамокатов в Нижнем Новгороде включили 348 участков. Об этом сообщил директор департамента транспорта администрации города Андрей Житников, выступая на заседании думской комиссии по транспорту и дорожному хозяйству 21 марта.
По словам чиновника, еще около 800 участков находятся на рассмотрении.
Житников отметил, что подготовленный проект постановления администрации, утверждающий места парковок и зоны запрета проезда, находится на рассмотрении в прокуратуре.
Тем временем в столице Приволжья уже начали устанавливать специальные дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Также в городе наносят разметку для парковок СИМ.
Ранее сообщалось, что полный запрет на использование электросамокатов введут на 19 участках Нижнего Новгорода в 2025 году. Еще на 99 отрезках улиц будет ограничена скорость для СИМ.
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