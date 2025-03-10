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Общество

Более 1,2 тысячи парковок для СИМ планируется создать в Нижнем Новгороде

21 марта 2025 17:06  [130] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В предварительный перечень мест для парковок электросамокатов в Нижнем Новгороде включили 348 участков. Об этом сообщил директор департамента транспорта администрации города Андрей Житников, выступая на заседании думской комиссии по транспорту и дорожному хозяйству 21 марта.

По словам чиновника, еще около 800 участков находятся на рассмотрении. 

Житников отметил, что подготовленный проект постановления администрации, утверждающий места парковок и зоны запрета проезда, находится на рассмотрении в прокуратуре.

Тем временем в столице Приволжья уже начали устанавливать специальные дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Также в городе наносят разметку для парковок СИМ.

Ранее сообщалось, что полный запрет на использование электросамокатов введут на 19 участках Нижнего Новгорода в 2025 году. Еще на 99 отрезках улиц будет ограничена скорость для СИМ.
 

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Теги:
Гордума Парковка самокат
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