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Общество

Минтранс ужесточит правила для электросамокатов и других СИМ

11 марта 2025 17:36  [95] Общество

Минтранс России разработал поправки к правилам дорожного движения, которые касаются пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. В случае их принятия такие пользователи будут приравнены к водителям транспортных средств и обязаны соблюдать соответствующие требования, сообщили в министерстве.  

Какие изменения планируются:  

– Пользователям электросамокатов запретят требовать от пешеходов уступить дорогу, в том числе с помощью звукового сигнала.  
– Будет установлен полный запрет на передвижение более одного человека на одном СИМ, вне зависимости от его конструкции.  
– При сближении с пешеходами скорость движения ограничат до 10 км/ч.  
– Движение СИМ в местах с ограниченной видимостью, например, у арок и углов зданий, будет дополнительно регулироваться для повышения безопасности.  

С 1 марта 2023 года уже были введены ограничения по скорости до 25 км/ч, а также установлены требования к использованию инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя. Кроме того, был закреплен приоритет пешеходов перед пользователями СИМ.  

В Минтрансе отметили, что рост популярности средств индивидуальной мобильности требует более четкой регламентации их использования для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Напомним, что в Нижнем Новгороде сезон электросамокатов уже стартовал. Перед этим городские власти объявили об ужесточении правил пользования средствами индивидуальной мобильности.

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Теги:
Минтранс самокат
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