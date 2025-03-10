Минтранс ужесточит правила для электросамокатов и других СИМ Общество

Минтранс России разработал поправки к правилам дорожного движения, которые касаются пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. В случае их принятия такие пользователи будут приравнены к водителям транспортных средств и обязаны соблюдать соответствующие требования, сообщили в министерстве.

Какие изменения планируются:

– Пользователям электросамокатов запретят требовать от пешеходов уступить дорогу, в том числе с помощью звукового сигнала.

– Будет установлен полный запрет на передвижение более одного человека на одном СИМ, вне зависимости от его конструкции.

– При сближении с пешеходами скорость движения ограничат до 10 км/ч.

– Движение СИМ в местах с ограниченной видимостью, например, у арок и углов зданий, будет дополнительно регулироваться для повышения безопасности.

С 1 марта 2023 года уже были введены ограничения по скорости до 25 км/ч, а также установлены требования к использованию инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя. Кроме того, был закреплен приоритет пешеходов перед пользователями СИМ.

В Минтрансе отметили, что рост популярности средств индивидуальной мобильности требует более четкой регламентации их использования для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Напомним, что в Нижнем Новгороде сезон электросамокатов уже стартовал. Перед этим городские власти объявили об ужесточении правил пользования средствами индивидуальной мобильности.