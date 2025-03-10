Бастрыкин поручил проверить состояние моста в Нижегородской области

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверки по информации об отсутствии транспортной доступности в Борском округе. Об этом сообщили в Следкоме.
Отмечается, что жители пожаловались в социальных сетях на плохое состояние дороги и моста между деревнями Рябчиково и Ботусино. Поэтому люди в период осадков не могут добраться до своих домов. Некоторые семьи, в которых есть инвалиды, вынужденно сменили место жительства из-за опасений, что бригада скорой медицинской помощи просто не сможет проехать к ним.
Обращения в администрацию результатов не принесли.
В СУ СК России по Нижегородской области по данному факту организована процессуальная проверка. О ее результате поручено дорожить и поставить на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил проверить проблему с жильем для нижегородских сирот.
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