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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить состояние моста в Нижегородской области

22 марта 2025 06:00  [104] Происшествия

Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверки по информации об отсутствии транспортной доступности в Борском округе. Об этом сообщили в Следкоме. 

Отмечается, что жители пожаловались в социальных сетях на плохое состояние дороги и моста между деревнями Рябчиково и Ботусино.  Поэтому люди в период осадков не могут добраться до своих домов. Некоторые семьи, в которых есть инвалиды, вынужденно сменили место жительства из-за опасений, что бригада скорой медицинской помощи просто не сможет проехать к ним. 

Обращения в администрацию результатов не принесли.

В СУ СК России по Нижегородской области по данному факту организована процессуальная проверка. О ее результате поручено дорожить и поставить на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил проверить проблему с жильем для нижегородских сирот.

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Теги:
Александр Бастрыкин Дороги СК РФ
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