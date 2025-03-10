Гибель пенсионерки на пожаре в арзамасском общежитии закончилась проверкой СК

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Следователи выясняют подробности гибели 68-летней женщины в пожаре в общежитии в Арзамасе, сообщили в СУ СКР по региону.
Эксперты осмотрели труп женщины, и следов криминала не нашли.
Для выяснения обстоятельств случившегося назначена пожарно-техническая экспертиза.
Напомним, пожар произошел накануне вечером. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.
Ранее сообщалось, при пожаре в многоквартирном жилом доме в Шахунском районе погибла женщина.
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