Власти Нижнего Новгорода ввели особый режим у сгоревшей усадьбы Вагина Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Территория вокруг усадьбы Вагина на Ильинской улице, где в январе произошел пожар, переведена в режим повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

ЧП на Ильинской, 42 унесло жизнь одного человека, а жильцов дома временно расселили в маневренный фонд. В связи с аварийным состоянием здания районная администрация должна оградить территорию и принять меры по устранению опасности.

Специалисты проведут обследование конструкции дома, чтобы определить его дальнейшую судьбу. Владельцам квартир, не имеющим другого жилья, компенсируют расходы на аренду.

Также власти организуют постоянный мониторинг состояния усадьбы, а о ходе работ будут еженедельно докладывать в дежурную службу.

Ранее сообщалось, что сгоревший особняк законсервировали. Нижегородцы собирают деньги на восстановление здание.