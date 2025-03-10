Росздравнадзор изымает из аптек партию популярного аспирина Общество

Росздравнадзор начал отзыв партии таблеток "Ацетилсалициловая кислота Кардио" (50 мг, 15 шт.), выпущенной российским производителем АО "ПФК Обновление". Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Бокал прессека" Алексей Никонов.

Причиной изъятия стала несоответствующая нормам скорость растворения препарата серии 10124.

Аптекам предписано проверить свои запасы, при наличии этой партии изъять ее из продажи и вернуть поставщику.

Другие серии и аналоги препарата под отзыв не попадают.

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