Росздравнадзор изымает из аптек партию популярного аспирина

Росздравнадзор начал отзыв партии таблеток "Ацетилсалициловая кислота Кардио" (50 мг, 15 шт.), выпущенной российским производителем АО "ПФК Обновление". Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Бокал прессека" Алексей Никонов.
Причиной изъятия стала несоответствующая нормам скорость растворения препарата серии 10124.
Аптекам предписано проверить свои запасы, при наличии этой партии изъять ее из продажи и вернуть поставщику.
Другие серии и аналоги препарата под отзыв не попадают.
Ранее нижегородцев призвали не покупать некоторые лекарства.
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