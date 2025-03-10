Нижегородские больницы проверят на предмет занижения зарплат сотрудникам

Нижегородские учреждения здравоохранения проверят на возможность занижения заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.
Отмечается, что проверка медучреждений станет важным шагом в обеспечении прав работников. Выявление свыше 180 индикаторов риска и информация о снижении заработков у 25% сотрудников в начале 2025 года подчеркивают серьезность ситуации и требуют вмешательства трудовой инспекции.
По словам руководителя ведомства Ильи Мошеса, данные показатели с высокой вероятностью свидетельствуют о нарушении прав сотрудников нижегородских больниц и поликлиник. Он подчеркнул, что предписания работодателям об устранении возможных нарушений трудового законодательства могут стать необходимым инструментом для восстановления справедливости.
Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры региона работодатель выплатил нижегородцу отпускные за 12 лет.
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