В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2025 18:14  [54] Нижегородские больницы проверят на предмет занижения зарплат сотрудникам
21 марта 2025 18:00  [91] Семейную ипотеку на вторичку можно брать в 22 городах Нижегородской области
21 марта 2025 17:26  [122] Что известно о пострадавшем при возгорании в нижегородском "Океанисе"
21 марта 2025 17:16  [133] Нижегородец поймал 18-килограммового сома на реке Пьяна
21 марта 2025 17:06  [127] Более 1,2 тысячи парковок для СИМ планируется создать в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 16:58  [149] Росздравнадзор изымает из аптек партию популярного аспирина
21 марта 2025 16:45  [134] Труженице тыла Софии Балакиной из Дзержинска дали медаль "80 лет Победы"
21 марта 2025 16:28  [131] Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области 21 марта
21 марта 2025 16:26  [109] Межрегиональный фестиваль "IT-пати" прошел в Арзамасе
21 марта 2025 16:09  [152] Нижневолжскую набережную перекроют из-за соревнований 22-23 марта
Общество

Нижегородские больницы проверят на предмет занижения зарплат сотрудникам

21 марта 2025 18:14  [54] Общество

Нижегородские учреждения здравоохранения проверят на возможность занижения заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.

Отмечается, что проверка медучреждений станет важным шагом в обеспечении прав работников. Выявление свыше 180 индикаторов риска и информация о снижении заработков у 25% сотрудников в начале 2025 года подчеркивают серьезность ситуации и требуют вмешательства трудовой инспекции.

По словам руководителя ведомства Ильи Мошеса, данные показатели с высокой вероятностью свидетельствуют о нарушении прав сотрудников нижегородских больниц и поликлиник. Он подчеркнул, что предписания работодателям об устранении возможных нарушений трудового законодательства могут стать необходимым инструментом для восстановления справедливости.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры региона работодатель выплатил нижегородцу отпускные за 12 лет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госкомпании Зарплата Здравоохранение
Поделиться:
Новости по теме
21 января 2025 19:42  [677] Бывшую заведующую детсадом в Городце осудили за присвоение 670 тысяч рублей
16 января 2025 11:43  [1017] Рост зарплат ожидается в Нижегородской области в 2025 году
04 декабря 2024 13:20  [1008] Гострудинспекция организовала проверку "Нижегородавтодора" из-за иска о банкротстве
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph