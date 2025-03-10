Нижегородская область закупает вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка за 7 млн

Минздрав Нижегородской области приобретает 2555 доз вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. На это выделено 7,1 млн рублей, сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
Пока в документации указано только международное непатентованное название препарата. Медицинский эксперт Алексей Никонов предположил, что речь идет о вакцине "Адасель".
Кстати, это не первая закупка вакцин в регионе в 2025 году. Ранее минздрав уже приобрел: 3535 доз вакцины от менингококковой инфекции на 12,1 млн рублей; 20 108 доз вакцины от пневмококка на 30,3 млн рублей; 5142 дозы вакцины от клещевого энцефалита на 6 млн рублей. А в середине марта выяснилось, что региональный минздрав купит вакцину от ветряной оспы за 11,4 млн рублей.
Поставки вакцин продолжаются в рамках региональной программы иммунизации.
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