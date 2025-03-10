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Общество

Нижегородский минздрав купит вакцину от ветряной оспы за 11,4 млн рублей

11 марта 2025 09:48  [108] Общество

Нижегородский минздрав закупает вакцину от ветряной оспы. Об этом сообщается на портале государственных закупок. 

Ведомство планирует потратить на эти цели 11,4 млн рублей. Минздрав приобретет 4482 дозы. Отмечается, что вакцина должна быть в форме лиофилизата (это форма лекарственного препарата, представленная в виде порошка или пористой массы, который изготавливают путем удаления влаги из готовой мягкой или жидкой формы препарата при помощи замораживания и специальной двойной сушки) для приготовления раствора для подкожного введения. 

Отмечается, что поставщик должен будет доставить вакцину непосредственно в ГП "Нижегородская областная фармация". Заявки принимаются до 19 марта. 

Ранее сообщалось, что в России с начала 2025 года отмечается рост заболеваемости ветряной оспой среди детей. А на фоне ухода из страны производителей вакцин родители стали чаще устраивать так называемые "ветряночные вечеринки". Но медики предостерегают от такого сознательного заражения детей. 

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области на запрос НИА "Нижний Новгород" по актуальной ситуации с заболеваемостью в текущем году не ответили, предоставили статистику за 2024 год. По его итогам зарегистрировано около 21 тысячи случаев, что на 22% больше, чем в 2023 году, но на уровне среднемноголетнего показателя заболеваемости. В 96% случаев болеют дети до 17 лет, из них 52% дети 3-6 лет.

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Теги:
Вакцина Здоровье Минздрав
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