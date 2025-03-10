Нижегородцы пожаловались на затянувшийся ремонт лестницы к Благовещенской площади

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Из-за ремонтных работ жители улицы Заломова больше года не могут пользоваться лестницей, ведущей от гостиницы "Азимут" к Благовещенской площади. Одна из нижегородок сообщила о проблеме в комментариях официального сообщества губернатора в социальной сети.
По словам жительницы, ремонт должен был завершиться еще осенью 2024 года.
"Уже 2025 год, что мы видим? Заборы летают по набережной! Когда это закончится?" - возмутилась нижегородка.
В АНО "Центр 800" в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" сообщили, что работы по реконструкции лестницы были приостановлены из-за неподходящих погодных условий. Подрядчик начнет бетонную подготовку после установления устойчивых плюсовых температур.
Для жителей стоят информационные таблички с альтернативными вариантами маршрутов на время ремонтных работ.
Ранее сообщалось, покрытие у катера "Герой" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6,5 млн рублей.
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