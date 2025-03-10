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Общество

Покрытие у катера "Герой" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6,5 млн рублей

22 марта 2025 07:00  [133] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

На ремонт покрытия в районе памятника "Катер "Герой"" на Нижневолжской набережной израсходуют почти 6,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Заказчиков работ выступает администрация Нижегородского района. 

Подрядчик должен будет разобрать и потом уложить новую, в том числе тактильную, тротуарную плитку возле памятника. Ремонтные работы необходимо провести в течение 10 дней с заключения контракта.

Заявки принимают до 7 апреля, итоги подведут 10 апреля.

Напомним, в День Победы у подножия Чкаловской лестницы пройдут постановки, концерты и театрализованные представления (0+). Одним из главных событий станет выступления актера  Сергея Безрукова. Он исполнит военные песни.

Добавим, что в 2024 году памятник "Катер "Герой"" отремонтировали
 

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Теги:
Нижневолжская набережная Памятники Ремонтные работы
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