Покрытие у катера "Герой" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6,5 млн рублей Общество

Фото: Кирилл Мартынов

На ремонт покрытия в районе памятника "Катер "Герой"" на Нижневолжской набережной израсходуют почти 6,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиков работ выступает администрация Нижегородского района.

Подрядчик должен будет разобрать и потом уложить новую, в том числе тактильную, тротуарную плитку возле памятника. Ремонтные работы необходимо провести в течение 10 дней с заключения контракта.

Заявки принимают до 7 апреля, итоги подведут 10 апреля.

Напомним, в День Победы у подножия Чкаловской лестницы пройдут постановки, концерты и театрализованные представления (0+). Одним из главных событий станет выступления актера Сергея Безрукова. Он исполнит военные песни.

Добавим, что в 2024 году памятник "Катер "Герой"" отремонтировали.

