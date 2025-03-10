Покрытие у катера "Герой" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6,5 млн рублей

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На ремонт покрытия в районе памятника "Катер "Герой"" на Нижневолжской набережной израсходуют почти 6,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиков работ выступает администрация Нижегородского района.
Подрядчик должен будет разобрать и потом уложить новую, в том числе тактильную, тротуарную плитку возле памятника. Ремонтные работы необходимо провести в течение 10 дней с заключения контракта.
Заявки принимают до 7 апреля, итоги подведут 10 апреля.
Напомним, в День Победы у подножия Чкаловской лестницы пройдут постановки, концерты и театрализованные представления (0+). Одним из главных событий станет выступления актера Сергея Безрукова. Он исполнит военные песни.
Добавим, что в 2024 году памятник "Катер "Герой"" отремонтировали.
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