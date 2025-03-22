Бастрыкину доложат о расследовании смерти 67-летней нижегородки в реанимации Происшествия

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием смерти 67-летней пенсионерки в реанимации в 2021 году после обращения ее дочери. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В октябре 2021 года нижегородка поступила в медицинское учреждение и скончалась через несколько дней в реанимации. Дочь погибшей обвиняет врачей в выборе неправильной тактики лечения, которая привела к смерти ее матери.

Уголовное дело было заведено еще в 2021 году, но расследование до сих пор не завершено.

Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по региону Дынькова доложить обо всем, что известно в рамках расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, 3-летняя девочка скончалась в инфекционной больнице в Нижнем Новгороде. Родители винят врачей в ее смерти.