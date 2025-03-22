Две школы закрыты в Нижегородской области на карантин по гриппу Общество

В Нижегородской области по данным на 22 марта две школы закрыты на карантин по гриппу. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

По словам специалиста, одна из школ находится в Нижнем Новгороде, а вторая в Краснооктябрьском районе. Также из-за всплеска простудных заболеваний приостановлена работа пяти нижегородских детсадов.

В регионе сохраняется заболеваемость респираторными инфекциями, эпидемиологический порог превышен уже три недели подряд. Всего на карантин закрыты 8% образовательных учреждений области.

Как отметила Наталья Садыкова, по результатам диагностики в 85% случаях выявляют грипп типа B. В Роспотребнадзоре при этом прогнозируют, что спад заболеваемости возможен уже в ближайшие недели.

Также в ведомстве напоминают нижегородцам о необходимости соблюдения мер профилактики. Это мытье рук, ношение маски в общественных местах, избегания контактов с заболевшими.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выявили более 27 тысяч случаев ОРВИ.