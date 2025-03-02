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Общество

15 нижегородских школ пришлось закрыть на карантин из-за ОРВИ

04 марта 2025 16:50  [116] Общество

15 школ и шесть детсадов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Нижегородской области. Такими данными на 4 марта поделились в региональном Роспотребнадзоре.

По причине распространения простудных заболеваний на дистанционное обучение переведены 289 классов в различных учебных заведениях, а также 103 группы в детсадах. 

Отмечается рост по ОРВИ, в частности, общее число заболевших нижегородцев за неделю увеличилось на четыре тысячи и достигло 25 тысяч человек. Среди простудных заболеваний лидируют грипп, коронавирусы, риновирусы, и аденовирусы.

Медики говорят о небольшом превышении эпидемиологического порога по простудам.

Кроме того, в Нижегородской области зафиксирован очередной рост по COVID-19: 182 случая выявленного заболевания за семь дней, что на 10,9% больше, чем неделей ранее. 

Неделей ранее на карантине были только 10 школ.

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Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
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