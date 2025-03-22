Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области

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Мужчина погиб на пожаре в Бутурлине Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС региона.
Сообщается, что по предварительной информации из-за неосторожности при курении загорелся жилой дом.
Пожарные потушили огонь на площади 10 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре погиб 73-летний мужчина, ещё один 51-летний мужчина госпитализирован.
Ранее сообщалось, что дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде. К счастью, никто не пострадал.
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