Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Мужчина погиб на пожаре в Бутурлине Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС региона.

Сообщается, что по предварительной информации из-за неосторожности при курении загорелся жилой дом.

Пожарные потушили огонь на площади 10 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре погиб 73-летний мужчина, ещё один 51-летний мужчина госпитализирован.

Ранее сообщалось, что дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде. К счастью, никто не пострадал.