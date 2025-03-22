В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов Экономика

В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов. Об этом сообщается на инвестиционном портале Нижегородской области.

Отмечается, что проект направлен на импортозамещение и удовлетворение растущего спроса в строительной отрасли и реновацией вторичного жилья.

Ожидается, что завод будет выпускать около 1 тысячи лифтов ежегодно. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Реализация проекта обеспечит создание ста новых рабочих мест.

Координировать проект будет Корпорация развития Нижегородской области.