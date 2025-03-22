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Экономика

В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов

23 марта 2025 13:30  [130] Экономика

В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов. Об этом сообщается на инвестиционном портале Нижегородской области. 

Отмечается, что проект направлен на импортозамещение и удовлетворение растущего спроса в строительной отрасли и реновацией вторичного жилья.

Ожидается, что завод будет выпускать около 1 тысячи лифтов ежегодно. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Реализация проекта обеспечит создание ста новых рабочих мест.

Координировать проект будет Корпорация развития Нижегородской области.

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Теги:
Богородск лифты Производство
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