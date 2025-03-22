В Богородске планируют построить завод по выпуску лифтов. Об этом сообщается на инвестиционном портале Нижегородской области.
Отмечается, что проект направлен на импортозамещение и удовлетворение растущего спроса в строительной отрасли и реновацией вторичного жилья.
Ожидается, что завод будет выпускать около 1 тысячи лифтов ежегодно. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.
Реализация проекта обеспечит создание ста новых рабочих мест.
Координировать проект будет Корпорация развития Нижегородской области.
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