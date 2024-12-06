Депутаты Госдумы предлагают унифицировать лифтовые шахты в новых домах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Госдумы предлагают унифицировать лифтовые шахты по всей стране при проектировании новых многоквартирных домов (МКД), чтобы избежать серьезных проблем и дополнительных расходов.

Как сообщает РИА Новости, об этом изданию рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам чиновника, из-за отсутствия унификации лифтовых шахт возникает сложность замены лифтового оборудования. При истечении срока службы лифта, примерно через 25 лет, замена оборудования часто требует значительных доработок строительной части шахты. Это приводит к удорожанию работ и увеличению сроков выполнения замены.

"В ближайшее время обращусь к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением рассмотреть данную инициативу", - рассказал Сергей Колунов.

Чиновник добавил, что в настоящее время в МКД шахты проектируются под лифты конкретного производителя. А это значительно ограничивает выбор альтернативных поставщиков при замене и снижает конкуренцию на рынке, а также ведет к повышению стоимости оборудования и услуг по его монтажу. Помимо этого, жители вынуждены платить больше из домовых счетов.

По мнению парламентария, унификация даст возможность устанавливать оборудование любого отечественного производителя без доработки строительной части, что снизит стоимость монтажа и проектирования.

Ранее сообщалось, что план развития производства лифтов в России должны утвердить до 10 октября.