Лифты заменят в двух домах Нижнего Новгорода до 25 апреля

В двух многоквартирных домах Нижнего Новгорода до 25 апреля должны завершиться работы по замене лифтового оборудования. Как пишет GiperNN, речь идет о доме №30 по улице Космической и доме №7 по улице Тимирязевской.
Ремонтные работы в доме на Космической начались еще осенью прошлого года, однако подрядная организация не уложилась в сроки, поэтому было принято решение о замене подрядчика. Новая фирма вышла на объект с 25 февраля и планирует в течение двух месяцев заменить лифты.
Что касается дома на Тимирязева, то там сложилась похожая ситуация. Предыдущий подрядчик не справился с работой, поэтому с 5 марта на объект вышли уже новые рабочие.
Ситуацию по замене лифтов в обоих домах держит на контроле региональный фонд капремонта.
Ранее сообщалось, что монтажнику лифтов в Нижнем Новгороде готовы платить до 300 тысяч рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+