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Общество

Лифты заменят в двух домах Нижнего Новгорода до 25 апреля

17 марта 2025 19:47  [208] Общество

В двух многоквартирных домах Нижнего Новгорода до 25 апреля должны завершиться работы по замене лифтового оборудования. Как пишет GiperNN, речь идет о доме №30 по улице Космической и доме №7 по улице Тимирязевской.

Ремонтные работы в доме на Космической начались еще осенью прошлого года, однако подрядная организация не уложилась в сроки, поэтому было принято решение о замене подрядчика. Новая фирма вышла на объект с 25 февраля и планирует в течение двух месяцев заменить лифты.

Что касается дома на Тимирязева, то там сложилась похожая ситуация. Предыдущий подрядчик не справился с работой, поэтому с 5 марта на объект вышли уже новые рабочие. 

Ситуацию по замене лифтов в обоих домах держит на контроле региональный фонд капремонта.

Ранее сообщалось, что монтажнику лифтов в Нижнем Новгороде готовы платить до 300 тысяч рублей.

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Теги:
капремонт лифты
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