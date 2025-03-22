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Общество

Северное сияние видели ночью нижегородцы

23 марта 2025 14:54  [131] Общество

Фото: Юрий Зайцев (со страницы Нижегородского планетария в VK)

Ночью нижегородцы увидели в небе северное сияние. Вспышки появились на небосводе около 21:30. 

В столице Приволжья вечером было облачно, поэтому сияние лучше было видно за его пределами.

В Нижегородском планетарии отметили, что ночью 23 марта (между 03.00-06.00) ожидалось усиление свечения.

"Данное сияние является продолжением сияния предыдущей ночи, когда дуга ушла довольно далеко на юг (наш сотрудник Никита Капитанов зафиксировал свечение на пике Терскол, широта 43°)", - сообщил планетарий у себя в соцсетях.

Как отмечает издание "Газета.ру" северное сияние этой ночью видели и других регионов, в частности, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Свердловской областей и Пермского края.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что причиной северного сияния стала сильная магнитная буря класса G3, которая продолжится сутки. 

"Возмущения магнитосферы Земли уже вызвали образование северных сияний с южной границей до широты Москвы",  - написал он. 

Ранее сообщалось, что мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область. 

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Теги:
Астрономия Планетарий
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