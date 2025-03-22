Северное сияние видели ночью нижегородцы Общество

Фото: Юрий Зайцев (со страницы Нижегородского планетария в VK)

Ночью нижегородцы увидели в небе северное сияние. Вспышки появились на небосводе около 21:30.

В столице Приволжья вечером было облачно, поэтому сияние лучше было видно за его пределами.

В Нижегородском планетарии отметили, что ночью 23 марта (между 03.00-06.00) ожидалось усиление свечения.

"Данное сияние является продолжением сияния предыдущей ночи, когда дуга ушла довольно далеко на юг (наш сотрудник Никита Капитанов зафиксировал свечение на пике Терскол, широта 43°)", - сообщил планетарий у себя в соцсетях.

Как отмечает издание "Газета.ру" северное сияние этой ночью видели и других регионов, в частности, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Свердловской областей и Пермского края.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что причиной северного сияния стала сильная магнитная буря класса G3, которая продолжится сутки.

"Возмущения магнитосферы Земли уже вызвали образование северных сияний с южной границей до широты Москвы", - написал он.

Ранее сообщалось, что мощнейшая за 2,5 месяца магнитная буря идет на Нижегородскую область.