На Бору горят гаражи

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На Бору загорелись гаражи. Об этом сообщили в МЧС России по Нижегородской области.
По его данным, на месте работают пожарные. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
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