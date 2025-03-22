На Бору горят гаражи Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

На Бору загорелись гаражи. Об этом сообщили в МЧС России по Нижегородской области.

По его данным, на месте работают пожарные. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде. К счастью, в пожаре никто не пострадал.