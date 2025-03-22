Преступность снизилась в Нижегородской области в 2025 году Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за первые два месяца 2025 года отмечено снижение преступности. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте региональной прокуратуры.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество преступлений сократилось на 3,2%. Всего за два зарегистрировано 5519 преступлений.

Чаще совершались преступления небольшой тяжести (42,2% от общего числа зарегистрированных преступлений). Удельный вес особо тяжких составил 36%, средней тяжести - 21,8%.

В надзорном органе отметили, что за январь-февраль зарегистрировано 39 убийств (в 2024-м их было 37) и 67 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (как и в предыдущем году).

Меньше было краж (1348), мелких хищений (73), грабежей (57) и разбоев (2). Зато увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 569 до 772.

За отчетный период совершено 2181 преступление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них 1066 мошенничеств и 283 кражи.

На 14,1% увеличилось число коррупционных преступлений, экономических - на 1,2%.

Раскрываемость по итогам двух месяцев составила 58,9%.

Ранее стало известно, какие районы лидируют по преступности в Нижнем Новгороде.