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Происшествия

Преступность снизилась в Нижегородской области в 2025 году

23 марта 2025 17:50  [4] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за первые два месяца 2025 года отмечено снижение преступности. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте региональной прокуратуры.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество преступлений сократилось на 3,2%. Всего за два зарегистрировано 5519 преступлений.  

Чаще совершались преступления небольшой тяжести (42,2% от общего числа зарегистрированных преступлений). Удельный вес особо тяжких составил 36%, средней тяжести - 21,8%.

В надзорном органе отметили, что за январь-февраль зарегистрировано 39 убийств (в 2024-м их было 37) и 67 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (как и в предыдущем году). 

Меньше было краж (1348), мелких хищений (73), грабежей (57) и разбоев (2). Зато увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 569 до 772. 

За отчетный период совершено 2181 преступление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них 1066 мошенничеств и 283 кражи. 

На 14,1% увеличилось число коррупционных преступлений, экономических - на 1,2%. 

Раскрываемость по итогам двух месяцев составила 58,9%. 

Ранее стало известно, какие районы лидируют по преступности в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Преступления Прокуратура
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