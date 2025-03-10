Оборот наркотиков вырос на 35,7% в Нижегородской области Общество

772 случая незаконного оборота наркотиков зарегистрировано за январь-февраль 2025 года в Нижегородской области, сообщает ГУ МВД России по региону. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 569 случаев.

При этом на 80% процентов уменьшилось количество изъятых правоохранителями наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов - 27,3 килограммов 136,2 килограммов за 2024 год. Также был накрыт один наркопритон.

Напомним, количество изнасилований увеличилось на 46% за январь-февраль 2025 года.