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Общество

Оборот наркотиков вырос на 35,7% в Нижегородской области

15 марта 2025 13:55  [264] Общество

772 случая незаконного оборота наркотиков зарегистрировано за январь-февраль 2025 года в Нижегородской области, сообщает ГУ МВД России по региону. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 569 случаев.

При этом на 80% процентов уменьшилось количество изъятых правоохранителями наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов - 27,3 килограммов 136,2 килограммов за 2024 год. Также был накрыт один наркопритон.

Напомним, количество изнасилований увеличилось на 46% за январь-февраль 2025 года.

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Теги:
МВД Наркотики Преступления
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