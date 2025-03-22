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Происшествия

Мужчина пострадал на пожаре в Балахнинском районе

23 марта 2025 17:05  [100] Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Мужчина пострадал на пожаре в Балахнинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. 

По его данным, в поселке Первое мая загорелся жилой дом и надворная постройка.

К тушению привлекли 21 пожарного и 5 единиц техники.

В ведомстве сообщили, что 66-летний мужчина госпитализирован.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. 

Ранее сообщалось, что на Бору загорелись гаражи.

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Теги:
Балахнинский район МЧС Пожар
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