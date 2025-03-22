Мужчина пострадал на пожаре в Балахнинском районе Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Мужчина пострадал на пожаре в Балахнинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По его данным, в поселке Первое мая загорелся жилой дом и надворная постройка.

К тушению привлекли 21 пожарного и 5 единиц техники.

В ведомстве сообщили, что 66-летний мужчина госпитализирован.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Ранее сообщалось, что на Бору загорелись гаражи.