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Мужчина пострадал на пожаре в Балахнинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По его данным, в поселке Первое мая загорелся жилой дом и надворная постройка.
К тушению привлекли 21 пожарного и 5 единиц техники.
В ведомстве сообщили, что 66-летний мужчина госпитализирован.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
Ранее сообщалось, что на Бору загорелись гаражи.
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