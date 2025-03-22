Дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде

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Жилой дом загорелся на улице Рылеева в Ленинской районе 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
Огонь площадью 300 квадратных метров оперативно потушили 30 специалистов с использованием 9 единиц техники.
По предварительным данным, пожар начался, когда родители спали. К счастью, никто не пострадал, так как семилетняя девочка успела разбудить взрослых.
Причина произошедшего устанавливается.
Ранее сообщалось, ночной пожар в Починковском районе унес жизни двух человек.
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