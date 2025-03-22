В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 марта 2025 19:00  [1] Дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде
22 марта 2025 17:20  [155] Иномарка сбила юношу на нерегулируемом переходе в Нижнем Новгороде
22 марта 2025 16:50  [211] Охранник умер на железной дороге в Нижнем Новгороде
22 марта 2025 14:45  [210] Два человека погибли на ночном пожаре в Нижегородской области
22 марта 2025 13:30  [1488] Бастрыкину доложат о расследовании смерти 67-летней нижегородки в реанимации
22 марта 2025 12:45  [308] Мошенники обманули пенсионерку на 1,65 млн в Нижнем Новгороде
22 марта 2025 06:00  [337] Бастрыкин поручил проверить состояние моста в Нижегородской области
21 марта 2025 20:00  [421] Студентка из Петербурга лишилась 4 млн рублей, приехав погостить в Дзержинск
21 марта 2025 19:40  [671] Число выдворенных из Нижегородской области мигрантов увеличилось на 76%
21 марта 2025 18:59  [417] Нижегородка лишилась квартиры, став жертвой обмана своего любовника
Происшествия

Дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде

22 марта 2025 19:00  [1] Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Жилой дом загорелся на улице Рылеева в Ленинской районе 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Огонь площадью 300 квадратных метров оперативно потушили 30 специалистов с использованием 9 единиц техники. 

По предварительным данным, пожар начался, когда родители спали. К счастью, никто не пострадал, так как семилетняя девочка успела разбудить взрослых. 

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, ночной пожар в Починковском районе унес жизни двух человек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
22 марта 2025 12:45  [308] Мошенники обманули пенсионерку на 1,65 млн в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 10:09  [516] Короткое замыкание стало причиной эвакуации в нижегородском ТЦ "Океанис"
20 марта 2025 16:46  [432] Сухая трава загорелась на площади 16 га в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородская небывальщина Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
22 марта 2025 12:29"Нижегородская небывальщина" Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph