Дом многодетной семьи загорелся в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

Жилой дом загорелся на улице Рылеева в Ленинской районе 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Огонь площадью 300 квадратных метров оперативно потушили 30 специалистов с использованием 9 единиц техники.

По предварительным данным, пожар начался, когда родители спали. К счастью, никто не пострадал, так как семилетняя девочка успела разбудить взрослых.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, ночной пожар в Починковском районе унес жизни двух человек.